EfTEN ja Invego rajavad Rae valda 45-miljonilise elurajooni

«See on meie uue fondi seni suurim investeering ja ühtlasi esimene, kus teeme Eestis investeeringu elukondliku kinnisvaraprojekti omakapitali,» ütles EfTENi juht Viljar Arakas pressiteate vahendusel ja lisas, et fond investeeris Uus-Järveküla arendusse esialgu 2,5 miljonit eurot.

EfTEN Capital on ärikinnisvarafondide valitseja Balti riikides ja selle hallatavate varade maht on 800 miljonit eurot. EfTEN juhib kuut kinnisvarasse investeerivat fondi.

Invego on Eesti elurajoonide arendaja, kes on arendanud Uus-Järveküla läheduses Vana-Peetri elurajooni ning valmimisel on Tiskreoja, Tabasalu Kodu ja Luccaranna elurajoon.