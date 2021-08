Viru keskuses algasid uuendustööd

Viru keskuse uuenemis aluseks on rahvusvahelise konkursi võidutöö, mille autoriteks on auhinnatud Rootsi arhitektuuribüroo Wingårdhs, mis on spetsialiseerunud arhitektuurile, linnaplaneerimisele, sisekujundusele ja maastikuarhitektuurile. Wingårdhsi büroos valminud projektide hulgas on teiste hulgas Göteborgi teaduskeskus Universeum, Rootsi saatkonnad Washingtonis ja Berliinis, Rootsi Rahvusmuuseum Stockholmis, hotell Blique by Nobis, Põhjamaade suurim ostukeskus Mall of Scandinavia, ostukeskus Emporia ja Saluhall Malmös.