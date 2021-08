Miinimumpalga eest ei tööta pealinnas enam koristajadki

Kuigi alampalgast sõltuvad sotsiaaltoetused ja hüvitised, on riik jätnud selle küsimuse traditsiooniliselt tööturu osaliste omavaheliseks kokkuleppeks. Mis eesmärgiga tööandjad ja ametiühingud tänavu laua taha istuvad, ei soostunud kumbki pool eile detailselt välja ütlema. «Varem oleme näppu lõiganud, kui oleme oma positsioonid väga avalikult ja numbriliselt välja öelnud. Anname endast parima, et saada võimalikult hea kokkulepe,» ütles Peterson, kinnitades, et uues sajas on nende ettepanek kindlasti. Ka tööandjaid palgakõnelustel esindav Aas kinnitas Postimehele, et tänavu külmutamist ei tule ning uus alampalk algab numbriga 6. Kokkuleppele loodetakse jõuda enne tulevase aasta riigieelarve arutelu. Eelarvepositsioonile peaks kõrgem alampalk mõjuma seejuures positiivselt.