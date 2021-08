Talibani lubadus keelata narkoäri kõlab õõnsalt

Mooniistanduste maa-ala Afganistanis on ÜRO andmeil viimasel neljal aastal olnud keskmiselt umbes 250 000 hektarit. FOTO: WATAN YAR

Heroiinitoodang on viimastel aastatel Afganistanis teinud läbi buumi, aidanud rahastada Talibani ja ekspertide hinnangul on keeruline loobuda kasumlikust ärist, kuigi rühmitus on seda lubanud.