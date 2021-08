Tuulikutootjad näevad vaeva kasumilikuks jäämisega vaatamata taastuvenergia buumile

Kuigi maailma nõudlus rohelisele energiale on suurem kui eales, ei tõlgendu see ettevõtete jaoks suurenenud kasumites. Suurimad tuulikutootjad peavad rinda pistma kallinevate materjalidega, probleemidega tarnimisel ja ebaselgusega kas USA subsiidiumid jätkuvad ka tulevikus.

Wood Mackenzie hinnangul on transpordi, terase, vase, alumiiniumi ja süsinikkiudude hinnatõus tõstmas tuulikute hindu üle 10 protsendi. Covidi tõttu on suured sadamad suletud ja spetsiaalsed konteinerid ja laevad, mis on mõeldud tuulikute transpordiks, on järjekorras ligipääsuta kaldale, sõnab Vestase tegevjuht Henrik Andersen.