Plastone lõpetab Sauel plastitootmise ja viib selle Tallinna tehasesse

Saue tootmisüksuses töötavatele inimestele pakub Plastone tööd Tallinna tehases. Ettevalmistused Saue tehase kolimiseks on käimas ning järk-järgult viiakse tehnoloogia üle Tallinnasse aasta lõpuks. Plastone jätkab koostamistöödega Haapsalu tehases, teatas ettevõte.

Tehaste liitmise eesmärk on ettevõtte teatel tootmistegevuse laiendamine ning plastitööstuse kompetentsi ja seadmepargi koondamine ühe katuse alla. Plastone tegevjuht Peeter Mõrd märkis, et Harjumaa tehaste liitmine on ettevõtte jaoks oluline samm.