Kinnisvaraarendaja selgitab, kuidas valida uusarendusse korterit

Anne-Ly Lindmäe sõnul soovitakse järjest enam rajada uut kodu just nutikatesse ja soodsate ülalpidamiskuludega arendustesse. Kuidas aga võrrelda sarnaseid pakkumisi, kui kodu külastamise asemel näeb selle lahendusi vaid paberil?

Kontrolli arendaja tausta

«Uued kinnisvaraobjektid jõuavad enamasti müüki juba siis, kui käib alles ehituse planeerimine, mistõttu tuleb ostuhuvilistel võrrelda arenduse praktilisi väärtuseid oma vajadustega vaid nii-öelda paberil, sest objekti külastusvõimalus puudub. Samuti tuleb teha ise arendaja osas taustatööd, et objekti valmimise aeg ja tulemus oleks ootuspärane,» sõnas Kaamos Kinnisvara arenduste projektijuht Anne-Ly Lindmäe.

Arvesta ka, mida planeeritakse arenduse ümber

Uusarendusse kodu ostes, tasub erinevaid pakkumisi analüüsida läbi mitmeid kordi – seda eriti juhul, kui korter või maja on alles paberil. «Kindlasti tuleb uurida ka, mida planeeritakse arenduse ümbrusesse, millised on kohaliku omavalitsuse infrastruktuuri arendusplaanid, milline saab olema uue kodu elukeskkond: juurdepääsuteed, ühistranspordi peatused, lasteaiad ja koolid, vaba aja veetmise võimalused jms,» sõnas Lindmäe. Seda kõike saab kontrollida kohaliku omavalitsuse detailplaneeringutega tutvudes.

Hinda, kas hoone arhitektuurne lahendus vastab sinu vajadustele

Vähemoluliseks kaalukausiks pole otsuse tegemisel ka arenduse arhitektuurne lahendus. «Enamik ostjatest hindavad nii hoone sise- kui ka välisilmet ning selle sobivust elukeskkonda. Uus kodu peab olema linnaruumis piisavalt funktsionaalne ja äärealadel avaram ning privaatsust soosiv,» selgitas Lindmäe, mis uusarenduste ostuhuvilistele korda läheb.

Uusarendusse kodu soetades tuleks võrrelda ka arenduste ehitusmaterjale. «Millisele vundamendile on hoone ehitatud, kuidas on soojustatud välisseinad, milliseid mürasummutavaid materjale on korterite vahelistes seintes kasutatud ning kui kõrged on laed,» tõi Lindmäe esile põhiküsimusi, mis ehituslikus aspektis peaksid vastuse saama.

Ruutmeetri hinna võrdlemise asemel hinda terviklikku tulemust

«Uut kodu ostes ei peaks võrdlema vaid hinda, aga ka terviklikku tulemust, sest arendajate hinnasüsteemid võivad olla erinevad. Kindlasti tasub tähelepanu pöörata, kas lisaks eluruumidele on hinnas ka panipaik, parkimine või millistel tingimustel ja mahus saab neid juurde soetada,» rõhutas Lindmäe. Ta nentis, et uusarenduse puhul pole vähemoluline ka arendajapoolne garantiiperioodi pikkus, mis tavapäraselt peaks olema vähemalt 3 aastat.

Kaamos Kinnisvara arenduste projektijuht lisas, et esimeste seas müüakse uusarendustes ära need kodud, millel on päikeseline rõdu või terrass. «Kodu peab olema ostjale vääriliselt funktsionaalne – ruumiplaneering peab olema ilmakaari arvestav ning tubade suurused häid elutingimusi loovad. Kindlasti peaks planeeringut vaadates võrdlema ka ruumijaotust ja seda, kuhu saab luua toas suurema garderoobikapi või kuidas on planeeritud kodutehnika asukohad köögis ja vannitoas.»

Leia kodu, mille ülalpidamine on lihtne ja soodne

Kuigi aastast 2020. peavad kõik uusarendused vastama ligi nullenergia nõuetele ehk olema A-energiaklassist, siis tasub uut kodu soetades läbi analüüsida nii kütte- ja ventilatsioonisüsteemide erinevused kui ka taastuvenergialahenduste kasutamine, mis mõjutavad edaspidi kodukulusid. «Kui kodule annab sooja kaasaegne lokaalne küttesüsteem, siis on ülalpidamiskulud kindlasti soodsamad,» tõi Lindmäe esile. Ta lisas, et igakuiseid kommunaalkulusid aitavad vähendada ka kortermaja katusele paigaldatud päikesepaneelid.

Mõtle tulevikule