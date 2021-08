Läti transiidiäri on mures Valgevene sanktsioonide pärast

«Näiteks naftatooted, mitmel Läti terminalil muid tarnijaid ei olegi. Teame, et Venemaa kahandas juba mitu aastat tagasi kaubavoogusid Lätti, nüüd sattusid ka Valgevene naftatooted sanktsioonide alla ja ongi kõik,» ütles Landmanis BNSile.

Tegevdirektor meenutas, et mullu pani sadamatransiit suuri lootusi just Valgevene transiidile.

«Varem sõitsime, püüdsime tugevdada suhteid, kuid praegu on kõik pausile pandud. Puudub toetus ka selles, kuidas antud suunda muuta,» sõnas Landmanis, lisades, et terminalide läbilaskevõime on suur, kuid sellist energiaressursside hulka nagu varem neid läbis, praegu enam ei ole.