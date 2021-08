Eesti-lembene ettevõtja sai esimeste e-residentide seas endale kindlustusmaakleri loa

Ettevõte tegutseb brändi Nomads Insure alt, mis on nüüd värskelt litsentseeritud kindlustusmaakler. Ettevõte vahendab digitaalsetele nomaadidele ülemaailmselt tervisekindlustust. Ühtlasi on nad enda sõnul üks esimesi e-residentidest kindlustusmaaklereid.

Asutaja ja tegevdirektor Christoph Huebner sõnas ettevõtte pressiteates, et neil on hea meel, et saavad viimaks e-residentidel ja teistel asukohast sõltumatutel ettevõtjatel oma kindlustusvajadusi täita. Asutaja sõnul on ülemaailmne tervisekindlustus digitaalsetele nomaadidele nende ekspertiis ja kirg.