Eestlanna hakkas kauplejaks: palgatöö segas rahateenimist

Janeli Ruusmanni tööpäev algab kell pool neli õhtul: USA börside avamiseni on jäänud vaid tund ning kaupleja peab end uudisvooga kurssi viima ja otsustama, kas ja milliseid tehinguid täna teha. Kauplemine ja investeerimine käib Ruusmannil välismaise maaklerifirma Inter­active Brokers kaudu tänu odavatele teenustasudele võrreldes teiste maakleritega ja odavale võimenduslaenule. «Mul on Interactive Brokersis pandud linnukesed nii, et saaksin eelturul kaubelda. Kuna peamiselt tegelen lühikeseks müügiga, saan eelturul võtta lühikesi positsioone, mida paljude volatiilsete aktsiate puhul turu avanedes enam teha ei ole võimalik,» selgitab Ruusmann. Ta otsib kauplemis­ideed kolme kriteeriumi järgi: kui volatiilne on aktsia (kui palju hind edasi-tagasi pendeldab), kui suur on päevane kauplemismaht (alla 10-miljonilisi kalakesi ta ei püüa) ning kui palju on aktsiat juba lühikeseks müüdud (kui üle 10 protsendi, on asi talle liiga ohtlik).