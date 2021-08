Majanduse lühiuudised

Elon Muski arvates on vesinikuautod ajaraiskamine

Elektriautotootja Tesla juht Elon Musk külastas möödunud nädala lõpus Saksamaad, kus ettevõte on avamas uut tehast. Külastuse käigus kohtus Musk Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaministri Armin Laschetiga, kes temalt päris, millisel tehnoloogial on tulevikus autotootmises rohkem võimalusi, kas vesiniku- või elektritehnoloogial. Musk vastas kaamerate ees naeru lagistades, et vesinikutehnoloogia arendamine autotootmises on puhas aja raiskamine. Ka autotootjad Daimler ja Volkswagen on teatanud, et keskenduvad elektriautode arendamisele. PM