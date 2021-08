Lennufirmad võivad arenguseire hinnangul olla pikaks ajaks kahjumisse aheldatud

Nimelt on ühelt poolt lennunduses juba praegu terav konkurents ning seetõttu on lennufirmade kasumlikkus väike. Teisalt karmistuvad neile ka järk-järgult keskkonnanõuded, mille tulemina soovib Euroopa Komisjon lennukikütuse maksuerandi kaotada. See tähendab aga suuremaid kulusid lennufirmadele, kirjutab Mats arenguseire blogis.