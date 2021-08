Hobby Halli juht näeb Eesti e-kauplejatele Soome turul suurt võimalust

«Kui soomlaste veebiostudest 30 protsenti tuleb välismaistest kauplustest, siis Rootsis on võrdluseks see number vaid 15 protsenti,» ütles Sorakivi pressiteates. Tema hinnangul on Soome ühtlasi väravaks teistesse Põhjamaadesse: Rootsi, Norra ja Taani.

Hobby Halli juht tõi ka välja, et soomlaste seas on moodi tulnud internetist tellitavad kokkupandavad saunakomplektid. «See on potentsiaalne turg ka Eesti tootjatele,» lisas ta.

Sorakivi sõnul ületas pandeemiaaegne e-kaubanduse õitseng ka kõige optimistlikuma kaupleja äriprognoose ning andis Soome veebikaubandusele tohutu tõuke. Ta tõi välja, et Soome oli Google’i andmetel eelmise aasta müügikasvu poolest viies riik maailmas ning et praegu ulatub 5,5 miljoni elanikuga Soome aastane e-kaubanduse maht 3 miljardi euroni.

Soome turg on Sorakivi sõnul küps. Riigi elatus- ja heaolu tase on üks kõrgemaid maailmas. Suur ostujõud on juhi sõnul ilmselt ka põhjus, miks soomlased eelistavad kõrgekvaliteedilisi tooteid sagedamini kui ülejäänud Euroopa. Samas püsivad nad hinnatundlikud ja nõuavad konkurentsivõimelist kaupa. «Mida rikkam on tarbija, seda rohkem hakatakse valima, mida tarbitakse ning madala ja keskmise kvaliteediga tooted ei löö tõenäoliselt Soome turul lihtsalt läbi,» leidis Sorakivi.

Hobby Halli juht sõnas, et enne COVID-19 viiruse puhangut valitsesid Soome e-kaubandust moe-, elektroonika-, ilu- ja tervisetooted. Neile järgnesid raamatud, muusika-, spordi- ja vabaajakaubad. Kolmanda koha hõivasid mänguasjad ning kodu- ja aiakaubad.