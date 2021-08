GRAAFIK ⟩ Ettevõtete arv on taasiseseisva Eesti ajal ligi neljakordistunud

Statistikaameti analüütik Johanna Linda Pihlak tõi ameti blogis välja, et äriühingu, eriti osaühingu, loomine on Eestis elektroonilise registreerimise võimaldamise tõttu muutunud väga lihtsaks. Kui taasiseseisvumise alguses registreeriti ettevõte kümne päeva jooksul pärast kõigi registreerimisdokumentide esitamist, võib praegu hakkama saada vähem kui tunniga.

Keskmine ettevõte on aga aastate jooksul taandunud väga väikeseks: kui 1995. aastal töötas ettevõttes keskmiselt 18 inimest, siis 2019. aastaks kahanes see viie inimeseni, märkis Pihlak.

Samas tõi Pihlak välja, et olukorras, kus 25 aasta jooksul on ettevõtete arv neljakordistunud ja töötajate arv jäänud peaaegu samaks, on toimunud huvitav muutus – põllumajandus- ja tööstusvaldkonnast on töötajad liikunud ehitus- ja teenindussektorisse.