Elon Musk: Tesla ehitab järgmiseks aastaks humanoidroboti prototüübi

Musk usub, et robotil võib olla «sügav mõju majandusele», eelkõige seoses tööjõupuudusega. Ta ütles, et on oluline, et uus masin ei oleks seega «ülikallis». Ta kirjeldas seda kui Tesla töö laiendamist isesõitvate autode kallal ning robot kasutaks sama arvutikiipi ja navigatsioonisüsteemi koos kaheksa kaameraga.