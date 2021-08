Toornafta hind langes juba seitsmendat päeva järjest

Brenti toornafta futuurid, mis on nafta rahvusvaheline võrdlusalus, langesid reedel 1,4 protsenti 65,5 dollarini barreli kohta. Viimase seitsme kauplemispäeva jooksul on Brent langenud üle 7 protsendi. USA võrdlusindeksiks oleva West Texas Intermediate toornafta futuurid langesid 1,3 protsenti 62,85 dollarini barreli kohta.

Langus tuleb isegi ajal, mil mõned põhilised naftaturgude statistilised näitajad näevad optimistlikud välja. Samal ajal kui Covid-19 põhjustatud sulgemised tõid kaasa naftavarude kuhjumise mahutitesse, vähendasid tootjad tootmist ja on seda alles hiljuti aeglaselt taastanud. Arenenud riikides on naftavarud jõudnud juba enam kui viie aasta madalaimale tasemele.

Kuid Delta-variandi levik on pannud mõned riigid kehtestama uusi liikumispiiranguid ja mõned tööandjad on lükanud töötajate kontoritesse tagasipöördumist edasi. Kuna vähem töötajaid pendeldab kontori ja kodu vahel ning lennureiside arv on endiselt tagasihoidlik, on ebatõenäoline, et nafta nõudlus taastub sel aastal 2019. aasta tasemele. Samuti on Föderaalreservi arutelu varade ostude vähendamisest aidanud tugevdada dollarit, mis kipub liikuma naftahinna suhtes vastupidiselt.