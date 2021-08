Biden tühistab 5,8 miljardi dollari väärtuses õppelaenu võlgu

USA haridusministeerium teatas neljapäeval, et tühistab septembris 5,8 miljardi dollari ulatuses õppelaenu võlgasid enam kui 320 000 laenuvõtja jaoks, vahendab AP.

Võlgade kustutamine läheb laenuvõtjatele, kellel on täielik ja püsiv töövõimetus, ja neid antakse automaatselt, kasutades sotsiaalkindlustusametile juba kättesaadavaid andmeid.

«Me oleme kuulanud puuetega laenuvõtjate ja huvigruppide arvamust selle muudatuse vajalikkuse kohta ning me oleme põnevil, et saame seda ellu viia,» ütles Ameerika Ühendriikide haridusminister Miguel Cardona oma avalduses.

President Joe Biden on siiski endiselt demokraatide, huvirühmade ja laenuvõtjate surve all, et teha rohkemat ning kustutada 50 000 dollari väärtuses õppevõlgu iga laenuvõtja kohta.