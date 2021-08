Alternatiiv vaktsiinile? AstraZeneca antikeharavi ennetab edukalt sümptomaatilist koronaviirust, selgus uuringust

AstraZeneca uus antikeharavi vähendas hilisfaasi uuringus COVID-19 sümptomite tekkimise riski 77 protsendi võrra, millega ravimitootja on valmis pakkuma kaitset neile, kes reageerivad vaktsiinidele halvasti, vahendab Reuters.

Ettevõte teatas reedel, et 75 protsendil ravimi uuringus osalejatest olid kroonilised haigused, sealhulgas mõned, kelle immuunsüsteemi reaktsioon vaktsineerimisele oli madalam.

Sarnaseid monoklonaalsete antikehadega ravimeetodeid, mis jäljendavad looduslikult esinevaid immuunsüsteemi valke, arendavad lisaks AstraZenecale ka Regeneron, Eli Lilly ja GlaxoSmithKline koos partneriga Vir. AstraZeneca on aga esimene, kes avaldas positiivsed koroonaviiruse ennetamise andmed oma antikeha uuringust.

AstraZeneca juht Mene Pangalos ütles, et raviuuringu tulemused saadi kolm kuud pärast antikehade süstimist ja uurijad jälgivad seda veel kuni 15 kuu jooksul, lootuses, et ettevõte saab süstimist reklaamida kui aastapikkust kaitsekilpi.

Pangalos andis märku, et uue COVID-19 toote väljavaated AstraZeneca portfellis võivad suurendada ka nende olemasoleva vaktsiini Vaxzevria strateegilist väärtust, mille nad töötasid välja koostöös Oxfordi ülikooliga.

Immuunkompromiteeritud inimesed, näiteks elundisiirdamise või vähiravi all olevad inimesed, moodustavad umbes 2% elanikkonnast ja oleksid uue ravi peamine sihtrühm.

Pangalos ütles, et AstraZeneca taotleb ravimi tingimuslikku heakskiitmist suurematel turgudel enne käesoleva aasta lõppu ja et selleks ajaks on firma tootnud umbes 1 kuni 2 miljonit annust.