Elon Musk nimetas vesinikuautode arendamist ajaraiskamiseks

Elektriautotootja Tesla juht Elon Musk külastas möödunud nädala lõpus Saksamaad, kus ettevõte on avamas uut tehast. Ettevõttel on kavas oma esimeses Euroopa tehases alustada tootmist käesoleva aasta lõpus, kuid see pole keskkonnalubade puudumise tõttu veel kaugeltki kindel.

Külastuse käigus kohtus Musk Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaministri Armin Laschetiga, kes temalt päris, millisel tehnoloogial on tulevikus autotootmises rohkem võimalusi, kas vesiniku- või elektritehnoloogial. Musk ei suutnud küsimusele vastates kuidagi naeru tagasi hoida ning vastas kaamerate ees lagistades, et vesinikutehnoloogia arendamine autotootmises on puhas aja raiskamine.

Ajakirja Politico andmetel püüdis küsimuse naeruvääristamise tõttu piinlikust tundnud Laschet seejärel asja siluda ning selgitas Muskile Saksamaal käimasolevat teaduslikku arutelu selle üle, milline tehnoloogia on pikas perspektiivis jätkusuutlikum.

Musk on ka varem nimetanud vesinikutehnoloogiat autodes kasutamist «rumalaks», kuna selle tootmine, ladustamine ja tanklavõrgu loomine on äärmiselt keeruline.