Fotod ⟩ Lasnamäel avati uus kaubanduskeskus

Prisma kujundas kaupluse kaubavaliku vastavalt piirkonna elanike arvamusele. «Eesti jaekaubandusturu hinnaliidrina on Prisma tulek kindlasti oodatud sündmus,» ütles pressiteates Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä. «Arvestades elamupiirkonda ja soovi teha ostud kiirelt ja mugavalt, lähtub meie Linnamäe kauplus supermarketi kontseptsioonist, kus põhirõhk on igapäevastel toidu- ja esmatarbekaupadel. Sortimendi kujundamisel lähtume jooksvalt tagasisidest,» lisas Kilpiä.

Uute kaupluste avamisel on teinud Prisma keskkonnasäästlikke valikuid. «Kasutame Linnamäe Prismas vaid energiasäästlike LED-valgusteid. Ruumide kütmise ja tarbevee soojendamiseks kasutatakse tehnosüsteemide jääksoojust, et vähendada energiakulusid,» sõnas Kilpiä. Kogu keskuse energiaklass on B ja elektriautode kasutajatele on mõeldud keskuse ees kasutamiseks laadimispunkt.

Linnamäe Keskuse arendaja Restate'i tegevjuht Rasmus Tali ütles, et Lasnamäe piirkond tervikuna on kiires arengus. «Lasnamäe linnaosa on jõudsalt kasvamas, mitmest endisest tühermaast on saamas aktiivne elupiirkond, mis tingib ka lisavajaduse esmatarbeteenuste järele. Linnamäe keskuses on olemas nii toidu- ja tööstuskaubad kui ka eluks vajalikud olulisemad teenused. Seejuures pole keskus ülemäära suur, võimaldades teha külastus kiiresti ja mugavalt,» lisas Tali.