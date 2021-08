Eesti Energia selgitab, miks on elektri hind aastaga 100% tõusnud

Eesti Energia pressesindaja Priit Luts selgitab, milles on asi. Alljärgnevalt kommentaar täismahus:

Eesti tegutseb enam kui kümme aastat avatud elektriturul, mis tähendab, et kõik siinsed elektrimüüjad ostavad klientide tarbeks elektri turuhinnaga.

Hind sellel Põhja- ja Baltimaade ühisel elektriturul (Nord Pool) sõltub sellest, millised elektrijaamad suudavad regioonis tervikuna parajasti elektrit toota ning kui suur on tarbijate nõudlus.

Nõudlus elektrienergia järele on kasvanud aastaga ca 8 protsenti. Sel on kaks peamist põhjust. Majandus on jõudsalt taastumas Covid-19 pandeemia madalseisust. Talvel suurendas nõudlust pakane ning suvekuudel on tavapärasest rohkem energiat kulunud jahutusele.

Elektri hinda aitab turul alla viia see, kui elektrit suudavad suures mahus toota tuulepargid, päikesepargid, hüdroelektrijaamad ja tuumajaamad. Sel aastal on eeskätt vähenenud Põhjamaade hüdroelektri toodang, samuti on tuuleolud olnud ebasoodsad.

Et elektrinõudlust ikkagi katta, käivituvad juhitavad elektrijaamad, mille toodangu omahinnast moodustab suure kulu CO2 maks. See on aastaga enam kui kahekordistunud. Samuti on kallinenud kütused - kivisöe ja eriti maagaasi hind. Kui elektrinõudluse rahuldamiseks töötavad n-ö kallimad jaamad, on ka elektri hind tarbijale kõrgem.

Eesti, Läti ja Leedu hinnatase on üldjuhul Põhjamaadest kõrgem, sest Baltikum on suures sõltuvuses elektri impordist. Elekter liigub ühenduste kaudu Nord Pooli turul suunas, kus on suurem nõudlus ja kus kujuneb seetõttu ka kõrgem hind.

Elektri turuhinna kõikumine mõjutab eeskätt neid kliente, kes on riskialtimad ja valinud börsihinnast sõltuva paketi. Kulusid aitab sel puhul vähenda see, kui juhtida ise oma tarbimist hinnatippudelt madalama hinnaga tundidele. Selleks on mugav kasutada Eesti Energia mobiiliäppi.

Need kliendid, kes eelistavad fikseeritud hinnaga paketti, suurte hinnakõikumiste pärast muretsema ei pea.

Üks võimalus end hinnakõikumiste vastu kaitsta on hakata ise taastuvelektrit tootma. Klientide huvi selle vastu on suur ja Eesti Energia pakub paindlikke võimalusi päikeseelektrijaama rajamiseks koos elektri salvestuslahendusega.

Paljud ettevõtted on aga kinni haaranud võimalusest sõlmida Eesti Energiaga pikaajalisi ja fikseeritud hinnaga lepinguid taastuvelektri ostmiseks. Ainuüksi sel aastal on Eesti Energia sõlminud kuni kümneaastaseid lepinguid enam kui 500 ettevõttega üle Baltikumi.

Elektri edaspidist hinda pikalt ette prognoosida on keeruline, sest nagu eelpool kirjeldatud, sõltub see väga paljudest teguritest. Turul sõlmitavate tulevikutehingute hindade põhjal eeldame kõrgema taseme püsimist kevadeni.