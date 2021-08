Volkswageni tellimuste arv Baltikumis on aegade kõrgeim

Võrreldes 2020. aasta esimese poolega on Eestisse tarnitud Volkswageni autode arv kasvanud ligi 90 protsenti. Eestis müüdi esimese seitsme kuuga 1743 autot, teatas ettevõte.

Møller Baltic Importi tegevjuhi Ilze Grase-Ķibilde sõnul on autoturu taastumise taga kaks peamist põhjust.

«Esiteks tõi tarbijate kindlustunde taastumine kaasa suurenenud huvi Volkswageni tooteportfelli vastu. Eriti populaarne on linnamaasturite segment, mis moodustab nüüd 2020. aasta esimese seitsme kuuga võrreldes 55 protsenti kogu brändi müügist,» märkis ta pressiteates.

Ta lisas, et Eestis müüdi 882 linnamaasturit, mis tähendab 185-protsendist müügikasvu. Enimmüüdud linnamaastur on Tiguan, millele järgnevad T-Cross ja T-Roc.

Grase-Ķibilde avaldas heameelt, et firma on suutnud senise seitsme kuu jooksul häid tulemusi saavutada. «Loodame sarnaselt jätkata ka aasta teises pooles, kuid samal ajal peame arvestama ka pooljuhtide puudusest tingitud tootmise aeglustumisega. Selle tõttu on hetkel sõidukite tarneajad tavapärasest pikemad,» nentis ta.