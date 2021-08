Kiiresti kasvanud nõudlus, tarneprobleemid ning gaasi kiire kallinemine on järsult üles viinud kivisöe hinna. Kui Austraalia kivisöe hind on maailmaturul kerkinud kaks korda, siis Eestis on väiketarbijate jaoks hind tõusnud vaid ligikaudu 50 protsenti.