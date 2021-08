Eesti esimene lõhnakunstnik valmistub vallutama Pariisi

Ja siin pole ka midagi imestada, sest tegemist ei ole isehakanud tegijaga, vaid Inglismaal Winchesteri ülikoolis lõhnakunsti õppinud mehega, kel läbitud kolmeaastane kursus ning saadud tunnistus, mis muudab ta ihaldusväärseks töötajaks paljude suurte lõhnamajade jaoks. Need lõhnamajad aga Veileri plaanidesse ei kuulu, tema on valinud endale teise tee.

«Lõhnad on mind noorpõlvest peale erutanud,» meenutas ta. «Siiamaani mäletan esimest lõhna, mida nuusutasin. See oli Prantsuse Climat, mille kinkis minu vanemale õele tema boyfriend. Oli sügav nõukogude aeg ja mingit välismaist lõhna ei olnud saada. Ma olin väike poiss ja käisin seda nuusutamas. Siiani on nii selgelt meeles – oli selline puhas Alpi mägede lõhn, õrn lilletoon juures. Mul kangastus täiesti oma nägemus sellest ja mõtlesin, et kuidas on võimalik, et üks lõhn tekitab selliseid visuaalseid pilte.»