Kas lennufirmadel tuleb hakata teenuste müügiga lisa teenima?

Õhutransport on enamikes maailma piirkondades kiiresti kasvanud ja hoolimata COVID-19st põhjustatud tagasilöögist prognoositakse lennureisidele järgmisel kahel kümnendil kasvu üle 4% aastas. Ilma erimeetmeteta jätkab kasvamist ka lennunduse keskkonnamõju, mis praegu moodustab juba ca 5% globaalsest heitgaaside emissioonist.

Seetõttu on Euroopa Komisjon kliimapaketis Fit for 55 tulnud välja plaaniga hakata alates 2023. aastast järk-järgult lennundusele tasuta lubatud heitkoguseid vähendama ja aastaks 2027 tahetakse jõuda selleni, et lennundussektoris toimuks enampakkumine 100% ulatuses. Lennukikütuse maksuerand soovitakse kaotada. Kokkuvõttes tähendab see suuremaid kulusid lennufirmadele.

Aga lennufirmade kasumlikkus on väike isegi COVID-19 šokki arvestamata. Ajakirjas Nature avaldatud artiklis tuuakse esile, et lennufirmade keskmine netokasum reisija kohta on väiksem kui 10 dollarit. Konkurents on aga terav, mistõttu kliimasõbralike kütuste kasutuselevõtuga tekkivat kulude kasvu pole lihtne alla neelata ning selle edasikandmine lennupiletite hindadesse on raskendatud.

Toimetulekustrateegiad

Kõige tõenäolisem on, et lennujaamade ja lennuettevõtete käivet hakkavad tulevikus suurendama lendamisega otseselt mitte seotud teenused. PwC aruande kohaselt teenisid viis parimat USA lennuettevõtjat juba 2011. aastal rohkem kui 12 miljardit USA dollarit lisatulu teenuste pakkumisega nagu pagasi eest tasumine, istekoha broneerimine ja WiFi ühenduse pakkumine. Lennujaamad omakorda muutuvad keskusteks, kus reisijad saavad korraldada kohtumisi, lahutada meelt, puhata ja kasutada teisi teenuseid.

Lennundussektori ettevõtted jätkavad uute teenuste otsimist, mis suurendaks käivet. Näiteks AirAsia käivitas uue veebiplatvormi AirAsia Shop, mis võimaldab klientidel osta tooteid tollimaksuvabalt ja laseb need järgmise tööpäeva jooksul mugavalt koju toimetada või näiteks odavlennufirma Transavia, mis koostöös toidu kohaletoimetamise platvormiga Just Eat pakub reisijatele võimaluse tellida oma lennule eine kuni tund enne lendu.

Lisateenuste arendamisel on suureks abiks andmeanalüüs ja sotsiaalmeedia. Lennufirmades ja lennujaamades tekib tohutu andmehulk, mis sisaldab väga olulist teavet reisijate profiilide, valikute ja eelistuste kohta, mida lennuettevõtjad ja lennujaamad saavad kasutada teenuste väljatöötamiseks, kliendile kohandatud lahenduste pakkumiseks ning isegi kliendi vajaduste ja eelistuste ennustamiseks ajalooliste andmete abil.

Mitmed juhtivad lennufirmad on juba leidnud võimaluse klientidega suhtlemiseks sotsiaalmeedia vahendusel. Näiteks KLM-i teenus «Meet & Seat», kus lendajad saavad sotsiaalmeedia profiilidele tuginedes valida vastastikuste huvide alusel istekohad üksteise kõrval.

COVID-19 pandeemia mõju