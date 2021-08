Eestlaste huvi elektriautode vastu on tõusnud

Uuringus märkis 54 protsenti Eesti vastajatest, et uue auto ostmisel kaaluksid nad elektriautot. 39 protsenti neist arvas, et teeb seda järgmise kümne aasta jooksul ning 11 protsenti hindas, et see juhtub ilmselt alles kümne aasta pärast.

Eelmise aastaga võrreldes on elektriauto ostu kaaluvate inimeste arv tõusnud 7 protsendi võrra. Nende osakaal, kes kaaluvad seda järgmise kümne aasta jooksul, on tõusnud 3 protsenti, teatas pank.

«Kui seni suhtusid Eesti inimesed Läti ja Leeduga võrreldes kõige leigemalt elektriautode ostmisesse, siis nüüd on eestlaste huvi elektrilise sõiduki omamise vastu tõusnud,» ütles Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen pressiteates.

Ta märkis, et leedukad on endiselt kõige rohkem valmis mõtlema oma järgmise auto ostul elektrilise mudeli peale ja see protsent on ka tõusnud. Samas pole Läti inimesed aasta jooksul oma eelistusi muutnud.

Hakiainen märkis, et Eesti inimesed on kõige kindlameelsemad sisepõlemismootoriga autode pooldajad. «Sarnaselt eelmise aasta uuringuga on 16 protsenti Eesti inimestest kindlad, et ei osta kunagi elektriautot ja jäävad sisepõlemismootoriga mudeli kasutajaks. Lätis on sama number 13 protsenti ning Leedus 10 protsenti,» ütles ta.

Uuringus vastas 23 protsenti Eesti inimestest, et ei plaani küll elektriautot osta, kuid toetab elektriautode laialdasemat kasutusele võtmist.

Sel korral seda ei küsitud, kuid möödunud aastal pidasid Eesti inimesed kõige suuremaks takistuseks elektriauto ostmisel selle sõiduulatust. 71 protsenti vastanutest arvas, et just sõiduulatus ja laadimisaeg peletab neid elektriauto ostmiselt, 66 protsenti tõi kartuse põhjuseks vähearenenud laadimisvõrgustiku.