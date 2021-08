Olerexi kasum kasvas mullu 3,4 miljonini

Eelmise aasta lõpuks kuulus Olerexi müügivõrku 98 täisteenindusjaama ja kiirtanklat üle Eesti. Tänavu on plaanis jätkata tanklavõrgu laiendamist ning renoveerida olemasolevaid. Sarnaselt 2020. aastale planeerib ettevõtte juhatus keskenduda arendustegevusele, et tagada ettevõtte kasumlik kasv.

Olerexi põhitegevusvaldkonnad on mootorikütuste jae- ja hulgimüük, tanklakaupade müük, haagiste rent, toitlustamine, autopesu ning liikluskindlustuse vahendamine. Ettevõtte omanikud on Andres Linnas, Antti Moppel ja nende ühisfirma AS Aqua Marina.