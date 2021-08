Olerexi kasum kasvas, aga käive langes

Eelmise aasta lõpuks kuulus Olerexi müügivõrku 98 täisteenindusjaama ja kiirtanklat üle Eesti. Tänavu on plaanis jätkata tanklavõrgu laiendamist ning renoveerida olemasolevaid.

Olerexil on 9 miljonit eurot jaotamata kasumit.

Olerexi põhitegevusvaldkonnad on mootorikütuste jae- ja hulgimüük, tanklakaupade müük, haagiste rent, toitlustamine, autopesu ning liikluskindlustuse vahendamine. Ettevõtte omanikud on Andres Linnas, Antti Moppel ja nende ühisfirma AS Aqua Marina.