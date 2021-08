Hepsor kahekordistas nii käivet kui kasumit

«Püüame samas tempos jätkata. Järgnevateks aastateks on Hepori arendusportfellis üle 190 000 ruutmeetri uusi arendusmahte, mis on kohaliku arendusturu võtmes väga tugev näitaja ja hoiab meid kindlasti turu suuremate tegijate hulgas,» kommenteeris Laks.

Lisaks elukondliku kinnisvara arendamisele on ettevõte tegev ka ärikondliku kinnisvara turul –arendusportfellis on nii hotelli-, lao-, logistika- kui kontorihooneid.

Näiteks on algamas ehitustööd Põhja-Tallinnas Manufaktuuri Kvartalis, kuhu rajatakse kaks kortermaja kokku 154 korteriga ning rekonstrueeritakse olemasolev Balti Manufaktuuri tehasehoone äripindadega korterelamuks kokku 350 korteriga ja 4000 ruutmeetri üüritava äripinnaga.

Äriarendusprojektidest on käimas kokku 18 900 ruutmeetri äripinna väljaehitus, neist hetkel töös olev suurim projekt on Peterburi tee ärikvartal. Riias on alustatud 3800 ruutmeetri stock-office tüüpi äripinna arendamisega Ulbrokase tänaval.