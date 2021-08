Harjumaalt rändavad välja pigem lastega pered ja vanemaealised

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on väljaspool Harjumaad ja üksikuid teisi linnu vajalik tegeleda eluaseme soetamise võimaluste soodustamisega. Ministeeriumi analüüs toob välja, et sõltumata sihtgrupist on vajalik tänapäevaste baasvajaduste tagamine, nagu kiire internet ja tolmuvabad teed, puhas joogivesi, kanalisatsioon, elektrivarustus.