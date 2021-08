Majanduse lühiuudised

Eile algas Tallinki aktsiate märkimine

Tallink Grupp teatas börsile, et alustab Eestis ja Soomes ettevõtte aktsiate avalikku pakkumist. Aktsiaid on võimalik märkida nii kõigil ligi 30 000 Tallinki investoril kui ka teistel investeerimishuvilistel kuni 1. septembrini. Avaliku pakkumise raames pakub ettevõte kokku 66 988 204 nimiväärtuseta lihtaktsiat, väljalaskehinnaga 0,47 eurot ühe aktsia kohta, mis vastab aktsia arvestuslikule väärtusele. Uute aktsiate märkimise eesõigus on ettevõtte praegustel aktsionäridel. «Tallink Grupi positsioon on olusid arvesse võttes stabiilne, kuid tegeleme jätkuvalt selle nimel, et jätkusuutlikkust veelgi kindlustada. Alanud aktsiate avalik pakkumine on järgmine ja oluline samm meie ettevõtte kapitalistruktuuri parandamiseks ja likviidsuspuhvri suurendamiseks,» kommenteeris grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. PM