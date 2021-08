ABB viib osa tootmisest Eestist ära

ABB on juhtiv globaalne tehnoloogiaettevõte, kes edendab ühiskonna ja tööstuse ümberkujundamist, et saavutada tootlikum ning kestlikum tulevik. Ühendades tarkvara oma elektrifitseerimise, robootika, automatiseerimise ja ajamite portfelliga, nihutab ABB tehnoloogia piire jõudluse uuele tasemele tõstmiseks. ABB tipptasemel saavutuste ajalugu on enam kui 130 aasta pikkune ning edu taga on ettevõtte 105 000 andekat töötajat enam kui 100 riigis.

ABB tegutseb Eestis alates 1992. aastast. Ettevõtte tegevus jaotub nelja valdkonda, milleks on müük, tootmine, korrashoiuteenused ning äriteenused. Ligi 30 tegevusaasta jooksul Eestis on ABB pälvinud viis korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välja antava «Aasta Välisinvestori» auhinna ning korra Eesti parimale ettevõttele määratava «Ettevõtluse Auhinna».