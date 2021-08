Kinnisvaraturul on kasvanud nõudlus väikeste äripindade järgi

Colonna ärikinnisvara maakleri Martin Sillandi sõnul on koroona mõjutanud väga tugevalt ärikinnisvara üürituru trende, mille tagajärjel on tekkinud kohati defitsiit väikeste äripindade segmendis.

«Võib öelda, et koroona on viinud turult kõik olemasolevad väiksemad äripinnad, suurim nõudlus on kuni 50-ruutmeetriste kontori- ja bürooruumide järele,» ütles Silland pressiteates ja lisas, et juulikuu oli tehingute poolest kõige akatiivsem kuu Colonna ajaloos.