MTA: Eesti äriühingud saavad summeerituna laene tagasi

«Kui siiani ei ole Eesti äriühingud kordagi olnud positsioonis, kus summeerituna neile laene tagastatakse, siis 2021. aasta teises kvartalis on viimaste andmete kohaselt olukord, kus summeerituna on Eesti ettevõttele tagastatud 263 miljoni euro ulatuses varem nende poolt välja laenatud raha,» märkis Laas.

Laasi sõnul mõjutavad seda numbrit oluliselt üksikud suured ettevõtted, mistõttu nende kõrvale jätmisel näeb, et väiksemad ettevõtted on tegelikkuses andnud laene 60 miljoni euro ulatuses.

«Samas jättes kõrvale üksikud suured tehingud näeme, et kokku deklareeriti laenu andmist 138 miljoni euro ulatuses ja laenu tagastamist 78 miljoni euro ulatuses,» märkis maksuaudiitor.

Seadusele lisatud maksudest kõrvalehoidumise säte täpsustab, et maksu- ja tolliamet võib maksustada tulumaksuga aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenu, kui tehingu asjaolud viitavad, et oma olemuselt on tegemist kasumieraldisega.