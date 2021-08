Anne Mere: Hispaania on Euroopa odava sealihaga üle ujutanud

Mere rääkis, et tal pole mitte kunagi kindlat karjääriplaani olnud. «Kuidagi on niimoodi juhtunud, et 18 aastat tagasi sattusin Rakvere lihakombinaati turundusjuhiks. Olen lihtsalt püüdnud kogu aeg parimal võimalikul moel oma tööd teha. Siis sain juhatusse, [HKScani ajal] Soome kontserni turundusse, siis tulin tagasi Baltikumi siinsete äride eest vastutama,» rääkis Mere. «See on väga põnev olnud.»