Töötajad soovivad teenida mullusest 200 eurot rohkem

Eesti töötajate keskmine netopalgaootus on 1723 eurot. Seda on 199 euro võrra rohkem kui aasta tagasi, kuid 68 eurot vähem kui kaks aastat tagasi, selgus värskest Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee uuringu tulemusest. Eelmise aastaga võrreldes on palgaootus kasvanud 13 protsenti, kuid tegemist on eelkõige tervisekriisi alguses toimunud palgaootuse langusest taastumisega. 2019. aastaga võrreldes ei ole töötajate keskmine palgaootus oma praegusel ametikohal suurenenud.