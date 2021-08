Elisa astus teistest TV-teenusepakkujatest sammuvõrra ettepoole

«Sisuliselt tähendab see hüpet digiboksi kesksest maailmast nutiseadmete keskele,» kirjeldas uudse meelelahutusteenuse turule jõudmist Elisa juhatuse liige, erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu. Uus lahendus eristub pakutavatest lahendustest sellega, et teenus töötab olenemata kliendi internetipakkujast ja digiboksi olemasolust.

Elisa juhatuse liige ja erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu. FOTO: Erlend Štaub

Laias laastus on võimalusi kaks. Esimene variant on see, et klient saab endale osta Elisa Elamuse teenuse ja meelt lahutada pärast äppi allalaadimist oma telefonis, arvutis või ka Android TV platvormi kasutataval telekal. Ettevõtte sõnul on tulevikus lisandumas integratsioon LG ja Samsungi televiisoritele. Teenuse hind algab hinnaga 7,99 eurot kuus.

Kuid inimestele, kelle telerit ei saa «targaks» kutsuda, on olemas võimalus ikka osta ka digiboks. Kui seade WIFI või kaabliga internetti ühendada, on võimalus kõikides HDMI-ühendusega telerites antud teenust kasutada. Lisanutikust lisab digiboksile Google Chromecasti kasutamise võimalus, mis on sinna sisseehitatud. See tähendab, et kliendil on võimalus oma nutiseadme sisu läbi internetivõrgu teleriekraanil näidata. Selle variandi valimisel lisandub paketile 2,99 eurot kuus.

FOTO: Elisa

Uus Elisa Elamus hõlmab endas sadade kanalite otse- ja järelvaatamist, Elisa Huubi, Elisa videolaenutust ning Google'i, Viaplay ja Amazoni pakutavat meelelahutust. Android platvormil toimiv lahendus võimaldab pakkuda 4K sisu koos HDR pilditäienduse ja Dolby Digital helivormingu toega ning areneb ajas regulaarsete tarkvarauuendustega, kirjutab Elisa oma pressiteates.