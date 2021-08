Saksamaa ranitsate ja koolikottide tootja sai kaela 2 miljoni eurose trahvi

Ettvõtte tegeles aastaid miinimumhindade sätestamisega ja kontrollimisega, et edasimüüjad hindu loata ei langetaks. Taolist toimetamist kutsutakse vertikaalseks hindade fikseerimiseks, mis on mitmel pool seadusega keelatud. Tootjad võivad anda ainult mittesiduvaid soovitusi hindade kohta.

Saksamaa konkurentsiameti presidendi sõnul on hinnakokkulepped tarbijale kahjulikud ja tähendavad enamasti kõrgeimad hindu. Kuna antud juhul on tegu laste koolikottide ja ranitsatega, mille puhul on vanemate maksevalmidus oma laste heaolusse suhteliselt kõrge, on selliste toodete hindadega manipuleerimine vastuvõetamatu, lisas ta.