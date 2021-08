Hinnamahitus tõi Saksa ranitsa- ja koolikotitootjale 2 miljoni eurose trahvi

Ilmnes, et ettevõte tegeles aastaid miinimumhindade sätestamisega ja kontrollimisega, et edasimüüjad hindu loata ei langetaks. Taolist toimetamist kutsutakse vertikaalseks hindade fikseerimiseks, mis on mitmel pool seadusega keelatud. Tootjad võivad anda ainult mittesiduvaid hinnasoovitusi.