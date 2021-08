McDonald's teatas hiljuti restoranidele, et lisaks paberkottidele on neil vaja piirata ka kõrte ostmist, sest ühel nende tarnijatest on raskusi tellimuste täitmisega. Seetõttu otsitakse uusi tarnijaid USAst ja Euroopast ning ollakse valmis piirama tarneid restoranidesse paariks kuuks.