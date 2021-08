Kalevi veekeskuse puhaskahjum paisus pea kolmekordseks

Juhtkond märkis aruandes, et vähese käibega ellujäämiseks oli vaja püsi- ja üldkulusid järsult kärpida. Palgakulude osas, mis on ettevõtte suurim kuluallikas, toimusid mitmed koondamised ning töökoormuse ja töötasude vähendamised. Juhatus on siiski kindel, et ärimudel toimib hästi ja ettevõte taastub kiirelt pärast Covid-19 olukorra normaliseerumist.