Kiire majanduskasv seab Tallinna haigla ehituse kahtluse alla

Nimelt loodab Eesti Euroopa Liidu (EL) taasterahastust saada üle miljardi euro. Kuid kuna taasterahastust jagatavad summad sõltuvad liikmesriigi majandust tabanud tagasilöökide ulatusest, siis võib heade majandusnäitajate tõttu Eesti poolt saadav summa sadade miljonite võrra vähendada.

Rahandusministri ülesandeid täitev justiitsminister Maris Lauri ütles, et ta ei oska veel öelda kui suur kärbe Eesti jaoks tuleb, kuid loodetud miljardist eurost võib summa jääda mitusada miljonit väiksemaks. Taasterahastust sõltuv Tallinna haigla projekt on seetõttu tema sõnul suures ohus.

«Asjaolusid, mis haigla ehitamist võimaldaksid, jääb järjest vähemaks, eriti kui vaatame Euroopa Liidu olulisele rahalisele panusele. Tundub, et haigla hind kipub minema algselt planeeritust suuremaks ja võib-olla oluliselt suuremaks,» tõdes minister.

Lauri lisas, et ligipääs EL-i ressursile muutub napimaks ning see tähendab, et tuleb vahendeid otsida muudest kohtadest. «See on Tallinna linna eelarvest. Küsimus on, kas kui palju riik sinna sekkub. Võib-olla on mõttekas projekti teha väiksemaks või jagada etappideks.»

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linn valmis Tallinna haigla projekti raha juurde panema, kui Eesti osalus Euroopa taasterahastus väheneb, kuid seda peaks tegema ka riik.

«Meie lähtume sellest, et tegemist on asutusega, millel on üleriigiline tähtsus ja vajadus. Kui me praegu näeme, et majanduskasv on päris kiire, siis oleks õige ka planeerida riigi eelarvestrateegias täiendavaid vahendeid selle projekti elluviimiseks,» lausus Kõlvart.

Tallinna linnapea sõnul on pealinn juba lubanud, et kuue aasta jooksul investeeritakse suurhaigla projekti 100 miljonit eurot, vajadusel vaadatakse linna võimalused uuesti üle.

«Kui saame täpselt teada, mis on Euroopa Komisjoni lõplik otsus, toetuse suurus, siis ongi vaja vaadata, kui suur on täiendav riigi toetus ja mis on linna võimalused. Igal juhul on vaja selle projektiga edasi minna,» ütles Kõlvart.

Projekti etappideks jagamine pole Kõlvarti sõnul parim lahendus, sest see paneks haigla rajamise liialt sõltuma Euroopa toetusmehhanismidest.

Tallinna haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot koos käibemaksuga. Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. Kokku on kavandatava haigla eeldatav brutopind ligikaudu 127 000 ruutmeetrit.

Tallinna haigla rajamisega on kavas luua terviklik haiglaorganisatsioon ning rajada praeguste amortiseerunud Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate haiglahoonete asemele uus nüüdisaegne meditsiinilinnak aadressile Narva maantee 129, 129b.