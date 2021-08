Printsess Diana ja Prints Charlesi pulmatordi lõik müüdi 2100 euroga

Dominic Winter Auctioneers on oksjonimaja, mis keskendub kuninglike mälestusesemete müügile. Nende sõnul oli pakkujaid tervest maailmast, kuid võit läks 2180 euro eest kohalikule inglasele Gerry Leytonile. Mehe sõnul on ta monarhist ja koogilõik saab üheks uueks osaks tema mälestusesemete kollektsioonist.

Kuigi koogi olukord on oma vanusest olenemata üllatav, soovitas oktsionimaja siiski desserti igaks juhuks mitte süüa. Viil on ühest 23-st koogist, mis pulmas serveeriti ja on ehitud suhkrust kuningliku vapiga.