Ehitamise kallinemise tõttu lükkus Jõgeva Selveri laiendamine edasi

«Ehitushinnad on koroonaviiruse leviku tõttu niivõrd kõrgele tõusnud, et nendega ehitada ei kannata. Hinnad on kõrgeks ajanud ehitusmaterjalide puudus, mis valitseb kogu Euroopas. Seepärast otsustasimegi lükata Selveri laienduse 12 kuud edasi ning loodame, et selle ajaga laheneb ka ehitusmaterjalide defitsiidi olukord,» ütles Selveri hoone omanikfirma OÜ Jogeva Maja juhatuse liige Kristjan Kivipalu.