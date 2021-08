Finnairilt kahjutasu nõudnud maksma

Väntsutused said alguse jaanuaris 2016, mil Finnair oli äsja kasutusse võtnud esimesed Airbus 350 lennukid. Paraku kimbutasid uusi liinilennukeid algul tehnilised probleemid. ­Veebikeskkond The Australian Frequent Flyer kajastab kahe reisija kaasusi, kus ühes jõudis pseudonüümi ­nicnet kasutav reisija koos perega Shanghaisse kuuetunnise hilinemisega Finn­airi lennuki ­piduririkke tõttu, teises jäi pseudonüümi SandyS taha varjunu aga ­Finnairi lennu hilinemise tõttu maha järgnevast Bangkok-Sydney lennust ning kaotas muude ebamugavuste kõrval 80 000 Qantase püsilendajapunkti, mida ta oli kasutanud reisi upgrade’imiseks äriklassi. Tulenevalt EL 261/2004 regulatsioonist on lennufirmad kohustatud maksma reisijaile 600 eurot kompensatsiooni, kui enam kui 3500 km pikk lend jõuab sihtkohta üle neljatunnise hilinemisega. Finnair keeldus aga hüvitist tasumast, kuivõrd lennukivalmistaja vea ilmnemine kvalifitseerub valuraha maksmist välistava erakorralise asjaoluna.