Majanduse lühiuudised

Eesti Pank: kevade piirangud töötust ei suurendanud

Eesti Panga ökonomisti Orsolya Soosaare sõnul tänavu mai keskpaigani kehtinud koroonaviiruse levikut tõkestavad meetmed ei toonud endaga kaasa hõive langust, kuid samas jäi varasuvine hõive kasv prognoositule alla. Teises kvartalis kahanes tööpuudus eelneva kvartali 7,1 protsendilt 6,9 protsendini. «Tööhõive kasvas aasta varasemaga võrreldes 1,7 protsenti, kuid toona oli hõive kriisi mõjul juba kahanenud,» märkis Soosaare. Töötukassa andmetel on kahanemas ka registreeritud töötute arv. Selle on tinginud nii lisanduvate töötute väiksem hulk, mis on viimastel kuudel olnud sarnane kriisieelsete näitajatega, kui ka aktiivsem töötusest lahkumine. PM