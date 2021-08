Ukraina majandust vaevab jälle majandussurutis

Ukraina teise kvartali sisemajanduse koguprodukt nägi 0,8% suurust langust, selgus esmaspäevastest esialgsetest andmetest. Aastases võrdluses on enam kui aasta kestnud kahanemine lõppenud, kasvades 5,4%, kuigi see jäi analüütikute prognoositud 7,3%-lisest kasvust mõnevõrra maha.

Kuigi uued Covid-19 nakkusjuhtumid on stabiliseerunud ja enamik piiranguid haiguse leviku tõkestamiseks tühistati mais, on ukrainlased pidanud kannatama ühe Euroopa kõige aeglasema vaktsineerimiskampaania all,mis omakorda pidurdab majandusteadlaste ootuste kohaselt tarbijate ja põllumajanduse poolt esilekutsutud taastumist. Lisaks sellele on vaid 6% Ukraina 41 miljonist elanikust täielikult vaktsineeritud, mistõttu on kergemini edasikanduv delta-tüvi levima hakanud.