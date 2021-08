Bolt jäi mullu ligi 45 miljoni euroga kahjumisse

Samas tõdeb Bolti juhtkond, et käive oli väga kõrge volatiilsusega. Nimelt algas eelmine aasta ettevõtte jaoks tugeva kasvuga, mida aga alates märtsist saatsid Covid-19 pandeemiast põhjustatud katkestused. Laiaulatuslike liikumispiirangute mõjul, mis kehtestati Bolti põhiturgudel, vähenesid ettevõtte ärimahud kriisi tipphetkel aprilli keskel 80 protsenti võrreldes koroona-eelse tasemega.

Juhtkond toob esile, et 2020. aasta oli edukas ettevõtte kahe uusima valdkonna – kohaletoimetamise ja renditeenuste – jaoks. Kui toidukulleri teenusega alustati Tallinnas tunamullu augustis, siis 2020. aasta neljandas kvartalis andis see juba üle 15 protsendi Bolti müügitulust.

«Võrdluseks võib märkida, et meie Euroopa konkurentidel on sama tulemuse saavutamiseks kulunud vähemalt 3–5 aastat ja nad on teinud mitu korda suuremaid investeeringuid,» kirjutab juhtkond. Möödunud aasta lõpuks tegutses Bolti kohaletoimetamine 17 riigis ja 33 linnas.