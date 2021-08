Facebook ja Google planeerivad 12 000 kilomeetri pikkuse merealuse kaabli paigaldamist

Financial Times vahendab, et kaabel nimega Aprikoos peaks valmis saama 2024. aastal ja oma 12 000 kilomeetrise pikkusega ühendama Jaapani, Taiwani, Guami, Filipiine, Indoneesiat ja Singapuri. Kuigi investeeringu mahtu pole avalikustatud on see osa USA tehnoloogia firmade eesmärgist rahuldada Aasia lairibaühenduse ja 5G ühenduvuse nõudlust.

Maailmas on ligi 400 merealust kaablit, mille abil toimib pea kogu internetiliiklus riikide vahel. Tehnoloogiahiiud nagu Google, Facebook ja Amazon on tõusnud internetitaristusse investeermise liidriteks, eriti just arengumaades, kus internetikasutamine on järk-järgult suurenenud. Facebooki jaoks on Aasia riigid nagu Indoneesia oluliseks kasvulavaks, arvestades seda, et platvormi laienemine lääne turgudel on vaibumas.

Kaablid on saanud on oma rolli geopolitiikas Hiina ja USA vastasseisu tõttu. Parem internetiühendatavus tähendab paremat info kättesaadavust, mis on üheks pehme jõu näitamise viisiks USAle, kes on kritiseerinud Hiina rolli internetiliikluse tõkestamises.