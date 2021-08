Arhitektid: kinnisvaraarenduste suurim probleem on visiooni puudumine

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhitekt Oliver Alveri sõnul alustatakse arendamisel sageli bürokraatiast ja detailplaneeringust ilma selge kontseptsioonita – puudub uue arenduse eesmärk ja on arusaamatu, kellele see on loodud. «Tihti alles planeeringu kehtestamise järel selgub, et arenduse suund on olnud täiesti vale ja kehtestatud ehitusõigus ei ole sobilik. Detailplaneeringu muutmine on aga pikk ja keeruline protsess, mistõttu arendajad pigem ootavad aastaid, kuni on võimalik planeeringut projekteerimistingimustega muuta,» selgitas Alver.

«Uue elamukvartali lõppeesmärk saab kõige paremini paika arhitektuurivõistlusel,» ütles linnaarhitekt Alver. Konkursi õnnestumisele aitavad kaasa täpselt ja detailselt kirjeldatud lähteülesanne, mille koostamisse tasub kaasata võimalikult palju osapooli. «Erinevate arhitektide visioonidega tutvudes saab alles päriselt aru, millised on ühe piirkonna võimalused ja milline võiks olla parim lahendus,» rääkis Alver. Praegu on Tallinnas juba mitmeid selliseid näiteid.

Arhitektuuribüroo Korrus arhitekt Aigar Roht kinnitab arhitektuurivõistluste vajalikkust. «Võistluseta takerdub tihti suurem ja laiem diskussioon vaidlustesse ning hooned või lahendused ei pruugigi valmida. Alati on neid, kellele midagi projekti juures ei meeldi, eriti kui ei saada täpselt aru, milliste lahendustega on tegemist ning mis põhjustel need vastavana on kavandatud,» kirjeldas Roht tüüpilisemat arendamisega seotud probleemi.

Linnaarhitekt Alveri sõnul reeglina arhitektuurivõistlusi ei korraldata ning alustatakse kohe detailplaneeringust. «Tavapraktikas koostatakse detailplaneeringuna niinimetatult bürokraatlik joonis, mida pahatihti ei koosta isegi arhitektid ning milles puudub sisu ja selge ruumiline visioon, milline saab elurajoon olema.»

Erinevad eesmärgid tuleb tuua kokku ühtseks tervikuks

Arhitekt Aigar Rohti sõnul on mis tahes objekti rajamise arengul väga suur roll arhitektuuribüroodel, kes kavandavad lahendused, samas ka kohalikul omavalitsusel, kes sätestab konkreetsed piirangud ja tingimused arhitektidele mängureegliteks ning arendajal, kes realiseerib kõigi osapoolte koostöös valminud lõpplahenduse.

Roht selgitab, et kapitalistlikus ühiskonnas on arendaja eesmärk saada realiseeritavast kasumit. Linna eesmärgiks on arendada linna jätkusuutlikult, argumenteerides oma seisukohti parkimisvõimaluste, autoliikluse või muu säärase toel. Arhitekt on korraga justkui linnapoolne käepikendus, realiseerides sätestatud tingimusi ning samaaegselt arendaja palgatud nõustaja, kel endal linnaga tulised diskussioonid ehitustingimuste üle. «Lõpuks on arhitekt see loominguline tegelane, kes vastavalt oma pädevusele lahendab esteetiliselt arendaja ja linna soovid komplekseks lõpptulemuseks,» selgitas Roht.

Inimeste linn